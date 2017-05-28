Журналісти знайшли органічну ферму під Києвом, де господарство ведуть за європейськими стандартами (відео)

Зелені простори, доглянуті тварини та охайні ягідні рядки – усе це про ферму під Києвом, де вже два роки ведуть господарство за європейськими стандартами.

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Так, сорти полуниці замовляли у Голландії по 2 євро за садженець та чекали на них майже рік.

"Скільки вклали грошей, не розголошують, але кажуть, що прибутків ще чекають. Тут 9 га землі з курятником, загоном для худоби, полуничними теплицями та відкритими ягідними плантаціями", - йдеться у сюжеті.

По м'ясо тварин, серед яких тут вівці та свині, вже стоїть черга, адже попит на органічну продукцію значно перевищує пропозицію.