Перші українські автомобільні диски підкорюють Європу (відео)
10:41, 12 червня 2017Євробізнес
893 0
Українські диски дешевші за імпортні аналоги, проте витримують бездоріжжя не гірше.
В Україні виробляють якісні литі диски / Скріншот
У Київській області завод Disla виробляє перші і єдині українські легкосплавні диски. Про це йдеться у сюжеті 2+2.
Читайте такожУкраїнські равлики: успішний бізнес на смачному делікатесі (відео)Українські диски експортують до Польщі, Чехії Іспанії, Франції та Греції. Половина продукції їде за кордон, ще половина - лишається в Україні. У Польщі на українських дисках їздять навіть гонщики ралі. В Україні комплект 14''дисків коштуватиме від 1400 гривень, 17'' – від 2300, 18'' – від 2700 гривень.
Автомобільні диски, які здатні вижити на українських дорогах
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter