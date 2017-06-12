Перші українські автомобільні диски підкорюють Європу (відео)

У Київській області завод Disla виробляє перші і єдині українські легкосплавні диски. Про це йдеться у сюжеті 2+2.

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