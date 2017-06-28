Посли ЄС погодили домовленості щодо торговельних преференцій для України

Комітет постійних представників країн-членів ЄС погодив попередні домовленості, досягнуті в рамках міжінституційних переговорів з Радою ЄС та Європейською комісією з приводу торговельних преференцій для України. Про це власного кореспондента УНІАН повідомили у середу в Брюсселі по завершенню засідання Комітету.

Як відомо, раніше компромісний варіант преференцій був підтриманий 20 червня Комітетом Європейського парламенту з питань міжнародної торгівлі.

Тепер це рішення має бути затверджено Європейським парламентом на пленарному засіданні у липні та Радою ЄС.

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Як повідомлялося раніше 14 червня в результаті міжінституційних переговорів сторони досягли компромісу, у відповідності до якого квоти на томати, пшеницю, кукурудзу та мед будуть збільшені, але не у тому обсязі, як раніше це пропонувалося Європейською комісією, сечовину з пропозицій виключено.

Зокрема, встановлені наступні річні квоти: для меду – 2,5 тис. тонн, томатів оброблених – 3 тис. тонн, пшениці – 65 тис. тонн, кукурудзи – 625 тис. тонн, ячміня – 325 тис. тонн.

Преференції будуть введені на строк до трьох років, в якості доповнення до Угоди щодо поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі.

Як відомо, наприкінці вересня минулого року Єврокомісія запропонувала підвищити квоти на експорт низки українських товарів. Зокрема, на кукурудзу - на 650 тис. тонн, пшеницю - на 100 тис. тонн, ячмінь - на 350 тис. тонн, крупу й оброблене зерно - на 7,8 тис. тонн, овес - на 4 тис. тонн, мед - на 3 тис. тонн, виноградний сік - на 500 тонн, оброблені томати - на 5 тис. тонн.

За даними Міністерства аграрної політики і продовольства Тараса Кутового, економічний ефект від ухвалення Європарламентом рішення про збільшення річних квот на безмитне ввезення української сільгосппродукції до ЄС становитиме близько 196,95 млн дол.

У Мінекономрозвитку заявили, що очікують на остаточне рішення ЄС щодо надання Україні додаткових торговельних преференцій до саміту Україна-ЄС, що відбудеться в Києві 13 липня.