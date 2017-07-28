ЄС підтримав розширення санкцій проти РФ через скандал з турбінами Siemens – Reuters

Держави Європейського Союзу попередньо підтримали німецьку пропозицію додати до чорного списку ще кількох громадян і компаній Росії через скандал з поставками газових турбін Siemens до окупованого Криму, але остаточне рішення ще не прийнято.

Про це з посиланням на дипломатичні джерела повідомляє Reuters.

Берлін висунув пропозицію на засіданні 28 послів ЄС у Брюсселі в середу після того, як з'ясувалося, що турбіни були доставлені на півострів, анексований Росією у України в 2014 році, всупереч санкціям ЄС.

Дипломатичні джерела заявили, що в четвер було досягнуто "політичне розуміння" стосовно цієї пропозиції, і що вона була затверджена «в принципі» і надіслана до групи експертів-правників нижчого рівня, які займаються санкціями.

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Два дипломати заявили, що Італія висловила скептицизм стосовно пропозиції. За словами одного з дипломатів, у Люксембургу також є застереження, за даними іншого - остаточне рішення може бути прийняте вже наступного тижня.

Як повідомляв УНІАН, раніше агентство Reuters із посиланням на анонімні джерела повідомило, що дві турбіни виробництва Siemens прибули в порт окупованого Севастополя. Вони нібито призначені для використання на майбутній електростанції в цьому місті. Зазначали, що турбіни доставили з півострова Тамань. Там компанія "Технопромекспорт" будує електростанцію, де, згідно з контрактом, мають використовувати турбіни Siemens.

За даними Reuters, ця сама компанія пов'язана з проектом електростанції в Севастополі й німецьке обладнання спочатку планували використовувати в анексованому Криму. Siemens через скандал з "кримськими турбінами" припинить постачання обладнання російським компаніям.

Siemens 7 липня інформував про створення спецгрупи для перевірки повідомлень про постачання турбін в Крим. Вже 10 липня концерн заявив, що проти його волі принаймні дві з чотирьох турбін, поставлених "Технопромекспортом" для ТЕС в Тамань, переміщені в Крим, тому компанія ініціює кримінальне розслідування і подасть позови про повернення турбін в Тамань і припинення поставок в Крим.