Посли ЄС розширили список санкцій проти Росії через скандал з турбінами Siemens у Криму

Посли країн Євросоюзу 26 липня погодилися включити до санкційного списку чотирьох російських громадян й три компанії через скандал з поставками газових турбін Siemens до окупованого Криму. Про це у своєму Twitter повідомив журналіст Рікард Йозвяк.

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"Посли країн ЄС погодилися додати чотирьох осіб і три організації до свого санкційного списку щодо Росії після скандалу з турбінами Siemens", – йдеться у його повідомленні.

Eu ambassadors agree to add 4 ppl & 3 entities to its #Russia sanctions list after the Siemens turbine scandal. #Crimea#Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) July 26, 2017

Як повідомляв УНІАН, раніше агентство Reuters із посиланням на анонімні джерела повідомило, що дві турбіни виробництва Siemens прибули в порт окупованого Севастополя. Вони нібито призначені для використання на майбутній електростанції в цьому місті. Зазначали, що турбіни доставили з півострова Тамань. Там компанія "Технопромекспорт" будує електростанцію, де, згідно з контрактом, мають використовувати турбіни Siemens.

За даними Reuters, ця сама компанія пов'язана з проектом електростанції в Севастополі й німецьке обладнання спочатку планували використовувати в анексованому Криму.

Siemens через скандал з "кримськими турбінами" припинить постачання обладнання російським компаніям.

Siemens 7 липня інформував про створення спецгрупи для перевірки повідомлень про постачання турбін в Крим. Вже 10 липня концерн заявив, що проти його волі принаймні дві з чотирьох турбін, поставлених "Технопромекспортом" для ТЕС e Тамань, переміщені в Крим, тому компанія ініціює кримінальне розслідування і подасть позови про повернення турбін в Тамань і припинення поставок в Крим.