За півроку торгівля України з ЄС зросла майже на чверть – Порошенко

За шість місяців 2017 року обсяг торгівлі України з країнами ЄС зріс на 22%, повідомив президент Петро Порошенко в Twitter з нагоди повного вступу в силу Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

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"За 6 місяців цього року зовнішня торгівля товарами та послугами України з країнами ЄС зросла на 22%. Майже 40% нашої торгівлі припадає саме на Європейський Союз", – заявив президент.

Президент нагадав, що з 1 січня 2016 року в Україні функціонує поглиблена і всеосяжна зона вільної торгівлі з Євросоюзом.

"Відбулася історична зміна географічної структури українського експорту на користь збільшення його обсягів до країн ЄС", - зазначив президент.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня в повному обсязі набула чинності Угода про асоціацію між Євросоюзом і Україною.

За півроку експорт української аграрної продукції в європейські країни збільшився на 31,4%, або на 663,4 мільйона доларів, порівняно з аналогічним періодом минулого року, і становить 2,774 мільярда доларів.