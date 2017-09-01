Сьогоднішні першокласники житимуть в Україні, яка буде членом ЄС - Порошенко

Президент України Петро Порошенко висловив сподівання, що сьогоднішні першокласники житимуть в Україні, яка буде членом ЄС. Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час церемонії відкриття новозбудованої Пісочинської загальноосвітньої школи у Харківській області.

Читайте такожСтрах і сльози на "лінійці": Україна відзначає День знань (відео)

«Немає нічого важливішого, ніж освіта. Освіта та нова школа – це ключ України в майбутнє, ключ до успіху. Новітні технології дозволять нам формувати нових українців», - заявив він.

«Я твердо переконаний, ця малеча, першокласники точно будуть жити в Європейському союзі, в Україні, яка буде членом ЄС. Сьогодні ми з вами все робимо для цього», - додав президент.

Як повідомляв УНІАН, раніше глава Кабміну Володимир Гройсман анонсував нову програму забезпечення початкової школи всім необхідним сучасним обладнанням для того.