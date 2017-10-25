Україна вже експортувала до ЄС 130 тисяч тонн органічного зерна - експерти

Українські аграрії нарощують експорт органічного зерна в країни Європейського Союзу, за перші вісім місяців поточного року вони поставили на цей ринок 126,6 тисячі тонн даної продукції, тоді як за весь 2016 рік експорт органічного зерна в ЄС склав 149,3 тисячі тонн.

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Про це повідомила прес-служба агентства "АПК-Інформ", не уточнивши динаміку експорту порівняно з січнем-серпнем 2016 року.

"Згідно з наявними даними, в січні-серпні 2017 року з України було експортовано 126,6 тисячі тонн органічного зерна, тоді як за весь 2016 рік – 149,3 тисячі тонн", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, за звітний період в структурі поставок українського органічного зерна суттєво зросла частка органічної кукурудзи – до 57% проти 46% у 2016 році, і ячменю – до 8% проти 2%. Частка пшениці в загальних постачаннях в 2017 році скоротилася до 33% проти 50% минулого року.

Згідно з повідомленням, традиційними імпортерами українського органічного зерна є Нідерланди і Великобританія. Сумарна частка цих країн у загальній структурі українського експорту цієї продукції в січні-серпні становить 61%, тоді як в 2016 році цей показник дорівнював 57%.

Як повідомляв УНІАН, органічне виробництво є одним із пріоритетних напрямів роботи Міністерства аграрної політики та продовольства України в 2017 році.

Раніше міністерство повідомляло про плани розвивати виробництво органічної продукції, щоб до 2020 року довести її частку у валовому сільгоспвиробництві до 3%. На даний час в Україні для виробництва органічної продукції використовується 1% орних земель.

Згідно з даними Федерації органічного руху України, обсяг внутрішнього українського ринку органічних продуктів, який в 2016 році становить 21,2 мільйона євро, за підсумками поточного року може зрости на 20%.