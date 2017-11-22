Доля траншу від ЄС: Україна через кілька днів може втратити шанс отримати 600 мільйонів євро

Україна втратить можливість отримати транш макрофінансової допомоги від Євросоюзу в 600 млн євро, якщо найближчим часом не виконає ряд вимог. Про це в інтерв'ю "Європейській правді" заявив голова представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі.

Читайте такожУ Раді побоюються, що "провал" перевірки е-декларацій завадить Україні отримати 600 мільйонів євро від ЄС

Мінгареллі пояснив, що залишилися чотири вимоги, які Україна не виконала: зняття заборони на експорт лісу-кругляка, запуск автоматичної перевірки е-декларацій, закон про кредитний реєстр НБУ і перевірка інформації про бенефіціарних власників компаній.

Посол зазначив, що для виконання цих умов є крайній термін, і він закінчується в найближчі кілька днів".

"І цей термін не може бути продовжений. І якщо через кілька днів Європейська комісія констатує, що ці вимоги не виконані - гроші будуть втрачені для України", - сказав Мінгареллі.

Посол зазначив, що одним із критеріїв отримання траншу було відновлення виплат пенсій жителям Донбасу.

"У цьому питанні був прогрес, і ми оцінюємо його позитивно. Цей критерій поки в більшій чи меншій мірі виконано", - додав він.

Нагадаємо, в липні, під час візиту до Києва віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив, що для отримання третього траншу макрофінансової допомоги від ЄС у грудні в розмірі 600 млн євро Україна повинна вже в жовтні показати виконання всіх умов.