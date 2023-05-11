Значна кількість ліків, термін придатності яких добігає кінця, не були розподілені Департаментом охорони здоров’я КОДА на відповідні лікарні Київської області.

Сьогодні на Постійній комісії з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, соціального захисту населення та пенсіонерів Київської обласної ради було піднято питання щодо відсутності розподілу між лікарнями медичних препаратів, які зберігаються на складах КЗ КОР "База спеціального медичного постачання" та надійшли туди у вигляді гуманітарної допомоги від Центру громадського здоровʼя МОЗ України.

"Річ у тому, що значна кількість медикаментів, термін придатності яких добігає кінця, не були розподілені Департаментом охорони здоров’я КОДА на відповідні лікарні Київської області. Тому склалася по суті катастрофічна ситуація: життєво-необхідні лікарням області препарати, зокрема антибіотики, а також витратні матеріали місяцями лежать на полицях, оскільки департамент охорони здоров'я їх не розподіляє. Закінчується термін зберігання, і згодом обласний бюджет витрачатиме кошти на утилізацію", - повідомив Дубінський.

Він підкреслив, що "База спеціального медичного постачання" неодноразово офіційно зверталася до Департаменту охорони здоров’я та навіть отримала відповідь про те, що "найближчим часом буде сформовано розподіл", але навіть місяць потому цього не сталося.

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"Через зволікання керівництва ДОЗ частина товару вже протермінована - на суму у понад 40 тисяч гривень. До кінця цього місяця збігає термін придатності медикаментів ще на суму близько 250 тисяч гривень", - пояснив нардеп.

За його словами, загалом медикаментів, які чекають розподілу завезено на склади КЗ КОР "База спецмедпостачання" на суму 6,9 млн грн (близько 719 тис. одиниць товару). Їх термін придатності добігає кінця вже у серпні.

"Пояснити ситуацію мав директор ДОЗ Василь Кравченко, але на комісію він не з’явився", - повідомив Олександр Дубінський.

Нагадаємо, раніше нардеп публічно звернувся до нового губернатора Київщини Руслана Кравченко щодо діяльності

директора департаменту охорони здоров’я КОДА Василя Кравченко. Чиновник своїм наказом забрав легковий автомобіль у дитячого будинку в Боярці та користувався машиною в особистих цілях, витративши на паливо майже 12 тисяч бюджетних гривень.

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