Лікар-імунолог, член експертної групи при Міністерстві охорони здоров’я Федір Лапій зазначив, що в законі є стаття про імунопрофілактику, але немає нових положень щодо обов’язковості та примусовості.

Новим законом про систему громадського здоров’я не передбачено запровадження примусової вакцинації.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону заявив лікар-імунолог, член експертної групи при МОЗ України Федір Лапій, відповідаючи на запитання, чи запроваджується законом №4142 примусова вакцинація.

"Ні, абсолютно. І раніше у нас існували норми закону – закон "Про захист населення від інфекційних хвороб", закон України "Про забезпечення санітарного і епідемічного благополуччя населення". Не говорячи про те, що вище законів у нас є Конституція, де є поняття прав та обов’язків. Це закон про громадське здоров’я. Там є, дійсно, стаття про імунопрофілактику, але абсолютно нічого нового щодо обов’язковості, примусовості, у порівнянні з тим, що ми вже мали раніше, там нічого немає", - запевнив Лапій.

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Він порадив всім супротивникам вакцинації та опонентам закону про систему громадського здоров’я уважно перечитати Конституцію України.

"Щодо Конституції, то варто її прочитати. Де є статті, які говорять про те, що є права, є обов’язки громадян України, і одна зі статей, що найвища цінність – це є життя. І ми говоримо про те, що у громадян є обов’язок уберігати і свої, й інші життя, особливо коли мова йде про дітей - батьки за це відповідальні", - додав Лапій.

Він зазначив, що у новому законі про систему громадського здоров’я перераховується більше, ніж раніше, кількість інфекційних захворювань.

"В цьому законі, в розділі імунопрофілактики, перераховується не шість інфекційних захворювань, які звучали в законі України "Про захист населення від інфекційних хвороб", а - 11. Десять з яких ми вже маємо в календарі щеплень. А 11-та інфекційна хвороба, яка в цьому законі згадується, – це вакцинація проти пневмококової інфекції. І Україна, мабуть, одна з дуже небагатьох країн, яка ще досі не почала захищати своїх дітей і своє населення від інфекцій, які пов’язані з пневмококом", - сказав Лапій.

Закон про систему громадського здоров'я

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня Верховна Рада ухвалила закон про систему громадського здоров’я (№4142). Документ визначає правові, організаційні, економічні та соціальні засади функціонування системи громадського здоров’я в Україні. Президент Володимир Зеленський вже підписав цей закон.

Супротивники вакцинації виступали проти ухвалення цього закону та стверджували, що у ньому є норма про примусову вакцинацію.

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