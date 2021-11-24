Протестувальники вимагали звільнити з-під варти свого лідера Остапа Стахіва, якого СБУ викрила на зв’язках з Росією.

Учасники сьогоднішнього протесту проти вакцинації від коронавірусу у Києві тримали плакати з QR-кодом правлячої партії країни-агресора "Єдина Росія".

Плакати з чорними і червоними літерами на білому тлі противники вакцинації використовують у протестах не вперше.

Раніше ЗМІ завдяки розміщеній на плакатах інформації знайшли зв’язок з російськомовною молдавською групою "антивакцинаторів".

Якщо відсканувати QR-код, який сьогодні у столиці демонстрували десятки учасників мітингу, то на екрані смартфону з’являється посилання на офіційний сайт "Єдиної Росії", конкретно – на останні новини правлячої партії Путіна.

24 листопада протестувальники вигукували "Свободу політв’язням! Свободу Остапу Стахіву!".

Лідер руху "антивакцинаторів" Остап Стахів наразі перебуває під вартою. Учасники сьогоднішньої акції вимагали його звільнення.

Справа Стахіва: що відомо

16 листопада Служба безпеки України заявила про блокування діяльності антиукраїнської мережі, яка під "антивакцинаторськими" гаслами намагалася дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в державі.

За попередньою інформацією, їхні дії координували російські куратори.

Лідеру так званих антивакцинаторів та ще одному фігуранту провадження, громадянину РФ, повідомлено про підозру за ст. 109 Кримінального кодексу України.

У спецслужбі заявили, що у їхньому розпорядженні є беззаперечні докази причетності фігурантів до протиправної діяльності, у тому числі листування, у ході якого зловмисники підшукували зброю та співучасників, що мали захоплювати владу в окремих регіонах.

Автор: Віолетта Орлова