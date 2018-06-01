Землю накрила тривала магнітна буря

У ніч з 1 на 2 червня магнітні коливання будуть незначними, але 2-го числа магнітна буря досягне піку.

У п'ятницю, 1 червня, Землю накрила магнітна буря, яка триватиме кілька днів.

Про це повідомляє Національна погодна служба Національного управління океанічних і атмосферних досліджень.

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Перші коливання досягли Землі сьогодні після шостої ранку. Сила магнітної бурі у цей час очікується на рівні 1-2 балів. До полудня її потужність досягне 2-3 бали. А після 21:00 - 5 балів, передає "Страна".

У метеозалежних людей геомагнітні обурення можуть викликати мігрені, болі в суглобах, запаморочення, безсоння, підвищення тиску.

Раніше УНІАН повідомляв, щоб полегшити вплив магнітних бур на організм, потрібно відмовитися від алкоголю і важкої їжі, частіше влаштовувати прогулянки, пити більше води, уникати важких фізичних навантажень і раніше лягати спати.