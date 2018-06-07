Булінг у ліцеї Києва: школяреві зламали хребці - він п'ятий місяць не встає (фото, відео)

Максима Чернікова побили на перерві однокласники, та так, що він вже п'ятий місяць не встає – перелом двох хребців. Керівництво ліцею, в якому навчається хлопчик, каже, що проблем з булінгом у них ніколи не було. Хоча мама побитого Максима стверджує зворотне і домоглася порушення кримінальної справи проти нападників.

Семикласникові Максиму Чернікову 12 років. У минулому році він перейшов зі звичайної київської школи в престижний спеціалізований ліцей: хотів стати рекламістом.

5 місяців тому його на перерві побили однокласники – хлопчик потрапив до лікарні з переломом двох хребців, передає "Радіо Свобода".

Максим розповідає, що його били по голові, по плечу. «Я намагався захищати голову, але вони постійно попадали. Їх було двоє. Один був на голову за мене вищий. Другий – за масою. Один [хлопчик] сказав дітям, які стояли за мною: «Відійдіть», з усієї сили налетів на мене і вдарив. І я відлетів на підлогу».

Семикласник розповідає, що агресію нападники проявляли і щодо інших дітей. Але якби за нього хтось заступився, «їх би очікувала розплата ще більша», вважає Максим.

Тоді школяр поскаржився вчителям на гострий біль в спині і грудях, говорив, що не відчуває ніг. Через півтори години після того, що сталося, за ним приїхала бабуся Валентина Волокжаніна. Вона наполягла на тому, щоб в ліцей викликали «швидку».

«До мене це питання ніхто не намагався підняти. Вони вирішили так: бабуся приїде, забере проблему і вивезе її зі школи», – вважає бабуся Максима.

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У лікарні хлопчикові зробили МРТ, де стало зрозуміло, що у Максима – перелом двох хребців.

Складнощі у стосунках з однокласниками почалися, за словами Максима, після того, як він отримав удар в око, і в школу прийшли батьки. Але такі ж проблеми були і в інших дітей: «У нас в роздягальні постійно билися, кидали речі, розривали їх, лаялися матом», – розповів Максим.

Після події в ліцеї провели розслідування, розповіла Ірина Бабка, директор київського ліцею податкової та рекламної справи. Співробітники і вона сама отримали дисциплінарне стягнення. Учнів, які побили хлопчика, поставили на внутрішній шкільний облік, з ними проводять профілактично-виховну роботу.

Керівництво ліцею запевняє: проблем з булінгом у них ніколи не було. А в цій ситуації вони діяли згідно із законом.

У Міносвіти України кажуть, що повноважень втручатися в ситуацію у них немає.

Анна Чернікова, мама Максима, домоглася порушення кримінальної справи проти нападників. Вона доводить, що випадок з її сином – не єдиний. Крім того, вона хоче захистити права своєї дитини в Європейському суді.

Україна – одна зі світових лідерів за показниками цькування серед підлітків і дітей: за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, країна займає четверте місце в світі за рівнем підліткової агресії. За даними ЮНІСЕФ, в 2017 році з цькуванням зіткнулися 67% українських школярів.