Тиждень "тропіків" в Україні: як уберегти себе в таку погоду (відео)

Перехожим на вулицях слід від 10:00 ранку до 17:00 дня триматися в тіні.

Цей тиждень в Україні буде вологим і спекотним: температура підніметься до 33 градусів у тіні, до цього додадуться короткочасні дощі з подальшим екстремальним випаровуванням. Тож журналісти дали рекомендації щодо життя у "тропічному" кліматі.

Комбінація температури повітря і вологості буде така сама, як на батьківщині всіх ліан, фікусів і пальм із ботанічного саду, йдеться в сюжеті ТСН.

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Найгірше вологу спеку переносять найстарші та найменші – діти схильні до перегріву, через що в них може раптова піднятися температура і початися нудота, а пенсіонерам загрожує швидка втрата сил і слабкість.

Перехожим на вулицях слід від 10:00 ранку до 17:00 дня триматися в тіні та захищати від сонячного проміння голову, одягатися лише у натуральне, пити воду при першій нагоді, а от їсти – не все, а лише легкі салати й фрукти потроху, але шість разів на день. Інакше можна на власному досвіді дізнатися, що таке раптова непритомність – один з найпоширеніших симптомів перегріву, разом з ознобом і головним болем. Перша допомога при ньому – це холодний компрес або душ.

Раніше виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун пояснила, чи можна у спеку охолодитися, випивши крижаної води чи з'ївши морозива.