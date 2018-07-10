Важко поранених українських бійців відправили на лікування до Німеччини (відео)

20:23, 10 липня 2018
Країна
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Ілюстрація \ REUTERS

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Одному з пацієнтів доведеться складати кістки руки з роздроблених фрагментів. Кожного чекає тривала реабілітація, йдеться у сюжеті ТСН. Усі витрати на транспортування, лікування і відновлення повністю бере на себе уряд Німеччини. 

Шансом повернутися до повноцінного життя ця поїздка є для Юрія Завірзаєва, який при підриві на розтяжці втратив ногу. 

Міхаель Уль, полковник медичної службт Бундесверу каже, що загалом європейці небагато знають про війну в Україні, оскільки їх більше турбують інші питання.

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Теги: #військові#Німеччина#реабілітація