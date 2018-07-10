Важко поранених українських бійців відправили на лікування до Німеччини (відео)

Одному з пацієнтів доведеться складати кістки руки з роздроблених фрагментів і кожного з них чекає тривала реабілітація.

Сьогодні 14-х українських військових відправили до шпиталів Берліна та Гамбурга. Більшість з них потребують додаткових операцій.

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Одному з пацієнтів доведеться складати кістки руки з роздроблених фрагментів. Кожного чекає тривала реабілітація, йдеться у сюжеті ТСН. Усі витрати на транспортування, лікування і відновлення повністю бере на себе уряд Німеччини.

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