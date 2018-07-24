Масове отруєння у таборі на Донеччині: носіями дизентерії виявилися двоє працівників кухні

У 67 госпіталізованих з табору «Орлятко» підтверджено діагноз «дизентерія».

Носіями дизентерії у таборі «Орлятко» на Донеччині, де сталося масове захворювання дітей, виявилися двоє працівників кухні.

Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила у Facebook.

Згідно з уточненими даними, всього захворіло 94 особи: 79 дітей віком до 17 років, 10 дітей віком від 17 до 18 років, 5 дорослих.

Дизентерію підтвердили у 67 хворих: 57 дітей віком до 17 років, 7 дітей віком від 17 до 18 років, а також у 2 дорослих. Ці двоє виявилися носіями інфекції.

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«Цитую обласного епідеміолога: «В одного зі співробітників кухні був пронос, він звертався до лікаря, але продовжував працювати на кухні. Другий просто був носієм вірусу, симптомів хвороби у нього не було», - додала омбудсмен.

За її даними, в інших дітей також знайдені інфекції, проводяться розгорнуті аналізи, результати очікуються завтра.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 16 липня у таборі «Орлятко» на Донеччині сталося масове отруєння дітей.

За фактом отруєння дітей було розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

Діяльність закладу «Орлятко» припинено.