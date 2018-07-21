Денісова підтвердила "дизентерію" у 60 госпіталізованих з табору «Орлятко» на Донеччині

За даними Міністерства охорони здоров’я, загалом захворіли 94 особи, які перебували у таборі «Орлятко». Хворих госпіталізували на початку тижня. 30 дітей вже готують до виписки з лікарень.

У 60 госпіталізованих з табору «Орлятко» на Донеччині підтверджено діагноз «дизентерія».

Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила у Facebook.

«Дизентерія підтверджена у 56 дітей і 4 дорослих.

Це остання інформація на цей момент щодо масового отруєння у таборі «Орлятко». Наразі у лікарні міста Слов’янська у 22 вже осіб підтверджений діагноз, у стаціонарі перебувають 16 дітей. Лимани – у 5-х підтверджений діагноз, у стаціонарі зараз 7 дітей. Краматорськ - у 22-х підтверджений діагноз, у стаціонарі перебуває 1 дитина та 1 дорослий. Мирноград - підтверджений діагноз у 6, у стаціонарі знаходяться - 3 людини. Костянтинівка - підтверджений діагноз у одного, у стаціонарі також знаходиться одна людина. Дружківка - підтверджений діагноз у 4-х, у стаціонарі знаходяться 7 осіб», - написала Денісова.

За її даними, стан хворих - ближче до задовільного.

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«Завершується курс антибактеріальної терапії. 30 дітей вже готують до виписки», - додала омбудсмен.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 16 липня у таборі «Орлятко» на Донеччині сталося масове отруєння дітей. Станом на 18 липня із закладу були госпіталізовані 84 особи, у тому числі 68 дітей.

За даними МОЗ, загалом захворіли 94 особи, які перебували у таборі «Орлятко».

За фактом отруєння дітей було розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Діяльність закладу «Орлятко» припинена.

Станом на 19 липня у 18 хворих було підтверджено діагноз «гостра дизентерія Зонне».