Магнітні бурі у серпні: дати метеоударів в останній місяць літа (відео)

На 17 серпня припаде пік метеоудару.

Останній літній місяць буде "багатий" на магнітні бурі. Найбільш серйозні очікуються 16-17 серпня.

Коли магнітні бурі очікуються в серпні

10 серпня - слабка магнітна буря;

12-13 серпня - збурення малої сили;

16-17 числа найбільш серйозні магнітні бурі: можливі проблеми зі здоров'ям, збої в роботі трансляцій та мобільного зв'язку;

29 серпня - середня за потужністю буря.

Згідно з даними Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, на 17 серпня припаде пік метеоудару:

Як захиститися від впливу магнітних бур

Повністю уникнути впливу магнітної бурі, особливо метеозалежним людям, неможливо. Однак є поради, які допоможуть мінімізувати вплив метеоудару:

• у дні меоудару краще утриматися від фізичних навантажень;

• постарайтеся виключити алкоголь і нікотин;

• забезпечте собі повноцінний здоровий сон;

• пийте більше рідини;

• каву краще замінити на зелений чай, який багатий на антиоксиданти;

• не вживайте важкої їжі;

• при нервозності і безсонні можна прийняти трав'яні настої, наприклад, евкаліпту, меліси, валеріани або сік алое;

• метеозалежним краще мати під рукою ліки "екстреного реагування", схвалені лікарем.