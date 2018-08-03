На Дніпропетровщині пожежні врятували жінку, підключену до апарату штучного дихання

У будинку жінки, яка потребує цілодобової вентиляції легенів, через аварію зникло світло.

На Дніпропетровщині пожежні врятували жінку, яка підключена до апарату штучного дихання.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

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У будинку жінки, яка потребує цілодобової вентиляції легенів, через аварію зникло світло. Заряду її апарату штучного дихання вистачає лише на годину.

Тож чоловік 49-річної недужої викликав рятувальників, ті увімкнули резервний генератор у пожежному автомобілі та протягнули дроти до квартири на другому поверсі.