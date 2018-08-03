На Дніпропетровщині пожежні врятували жінку, підключену до апарату штучного дихання
13:15, 03 серпня 2018Країна
220 0
У будинку жінки, яка потребує цілодобової вентиляції легенів, через аварію зникло світло.
На Дніпропетровщині пожежні врятували жінку, яка підключена до апарату штучного дихання.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
Читайте такожВ Україні провели унікальну операцію семирічній дівчинці з рідкісним генетичним дефектом (відео)
У будинку жінки, яка потребує цілодобової вентиляції легенів, через аварію зникло світло. Заряду її апарату штучного дихання вистачає лише на годину.
Тож чоловік 49-річної недужої викликав рятувальників, ті увімкнули резервний генератор у пожежному автомобілі та протягнули дроти до квартири на другому поверсі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter