Супрун зруйнувала міфи про фрукти: розповіла, коли й скільки їсти

Фрукти дуже корисні, але тут має бути міра, адже вони також містять цукор - фруктозу чи цукрозу.

Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун зруйнувала найбільш поширені міфи про вживання фруктів.

Міф 1. Фрукти треба їсти до обіду

"Будь-яка їжа, що містить вуглеводи, може підвищувати рівень цукру в крові. Але немає жодних доказів того, що рівень цукру підвищується швидше до 2-ї години дня, ніж будь-який інший час доби", - пише Супрун на своїй сторінці у Facebook.

Тому, радить вона, немає причин відмовлятись від фруктів у другій половині дня з остраху набрати зайві кілограми.

Міф 2. Фруктів можна їсти скільки завгодно

Фрукти дуже корисні, але тут має бути міра, адже вони також містять цукор - фруктозу чи цукрозу.

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"Фруктоза засвоюється на так швидко, як, наприклад цукроза. Тому може довше засвоюватися в кишківнику. Там її споживають бактерії, від цього утворюються гази. Тому якщо ви з’їсте кілограм груш чи винограду - ризикуєте отримати не лише забагато калорій, але й здуття. Є люди, які взагалі не здатні засвоювати фруктозу", - розповіла в.о. глави МОЗ.

Міф 3. Фрукти потрібно їсти на порожній шлунок та не змішувати з основним прийомом їжі

"Наша травна система більш ніж готова перетравлювати й поглинати поживні речовини з фруктів, незалежно від того чи ви з’їли їх натще чи разом з їжею. Хоча фрукти можуть сповільнити процес евакуації їжі зі шлунку, це не означає гірше травлення. Навпаки, ви довше будете почуватися ситим", - наголосила Супрун.

Наукових доказів, що споживання фруктів окремо від їжі впливає на травлення, не існує.

Також в.о. міністра охорони здоров'я додала, що їсти фрукти на десерт - хороша ідея, оскільки вони містять волокна, які краще насичують та допомагають залишатись ситими протягом дня.

"Отже, немає специфічного часу чи правил для всіх, коли можна чи не можна їсти фрукти. Проте треба пам'ятати, що всі ми різні, а отже, норма вживання фруктів, як і овочів, у кожного своя. Бо навіть корисним не можна зловживати", - підсумувала Супрун.