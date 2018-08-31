Супрун жорстко розкритикувала шкільні лінійки й налякала їхніми наслідками для здоров'я

Супрун, говорячи про шкільні лінійки, наголосила, що не треба гаяти час на радянські "урочистості".

В.о. глави МОЗ України Уляна Супрун вважає, що шкільні лінійки на 1 вересня - пережиток радянської традиції, від якого давно час відійти в українських навчальних закладах.

У розвинених країнах немає виснажливого вишиковування, стояння під сонцем або дощем, вислуховування безкінечних напутніх промов. Адже це шкідливо передусім з медичної точки зору, пише Супрун на своїй сторінці у Facebook.

Вона нагадала, що щороку діти непритомніють на шкільних лінійках, адже натовп людей, стояння на одному місці, спека чи задуха погано впливають на здоров’я.

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"У сонячну погоду дитина може отримати тепловий удар чи опік шкіри, знепритомніти, почати блювати, почуватись дезорієнтованою. Так само не додасть здоров’я стояння під дощем. За будь-якої погоди - сонячної чи хмарної - є небезпечними ультрафіолетові промені, і їхня найбільша активність найчастіше припадає на час проведення шкільних лінійок. Всього 15 хвилин під їхнім прямим впливом збільшує ризик виникнення раку шкіри та деяких порушень зору", - наголосила виконувач обов'язків глави МОЗ.

Окрім фізичних негараздів від лінійок, вони також не на користь психічному здоров’ю. Скупчення незнайомців та ще й з не зовсім зрозумілою метою викликає у дітей стрес, особливо у наймолодших школяриків.

Супрун заявила, що МОЗ України однозначно не рекомендує проводити лінійки.

Проте, якщо лінійки уникнути неможливо, в.о. глави Міністерства охорони здоров'я дала кілька порад, як мінімізувати ризики:

- треба подбати про захист від сонця та теплової травми, якщо це неможливо - максимально обмежити час лінійки;

- надати школярам доступ до питної води;

потрібно, щоб поруч був медпрацівник, який може надати першу допомогу в разі потреби;

- перед лінійкою добре дати дітям можливість порухатись та наговоритись;- також варто пояснити дітлахам, навіщо потрібен подібний захід та яка роль їхнього класу в ньому.