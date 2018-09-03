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Супрун порадила, що робити, якщо на їжу сіла муха

08:50, 03 вересня 2018
Країна
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Супрун розповіла, які загрози для здоров'я можуть нести мухи / фото pixabay.com

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в.о. глави МОЗ Уляна Супрун. Вона наголосила, що мухи переносять дуже велику кількість збудників хвороб.

"Харчуються мухи як звичайними продуктами, так і сміттям, екскрементами та іншими огидними речами. Коли муха повзає або їсть всілякий непотріб, збудники хвороб потрапляють на її тіло або ж переїжджають одразу у її організм. Патогенні мікроорганізми, що потрапляють на зовнішню поверхню мухи, можуть вижити протягом декількох годин, а ті, які потрапляють в організм мухи або в їжу, в яку вона їх транспортувала, можуть вижити протягом декількох днів", - розповіла Супрун.

За словами в.о. глави МОЗ, це можуть бути чимало збудників різних інфекційних хвороб - кишкові інфекції, інфекції очей, інфекції шкіри та гельмінти.

Раніше Супрун напередодні нового навчального року нагадала українцям про здорове харчування школярів.

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Теги: #МОЗ#Супрун