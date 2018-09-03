Супрун порадила, що робити, якщо на їжу сіла муха

Патогенні мікроорганізми, що потрапляють на зовнішню поверхню мухи, можуть вижити протягом декількох годин, наголосила Супрун.

Їжу, на котру сіла муха, треба або помити, або приготувати під високою температурою, або не їсти, якщо ні те, ні інше неможливо.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в.о. глави МОЗ Уляна Супрун. Вона наголосила, що мухи переносять дуже велику кількість збудників хвороб.

"Харчуються мухи як звичайними продуктами, так і сміттям, екскрементами та іншими огидними речами. Коли муха повзає або їсть всілякий непотріб, збудники хвороб потрапляють на її тіло або ж переїжджають одразу у її організм. Патогенні мікроорганізми, що потрапляють на зовнішню поверхню мухи, можуть вижити протягом декількох годин, а ті, які потрапляють в організм мухи або в їжу, в яку вона їх транспортувала, можуть вижити протягом декількох днів", - розповіла Супрун.

За словами в.о. глави МОЗ, це можуть бути чимало збудників різних інфекційних хвороб - кишкові інфекції, інфекції очей, інфекції шкіри та гельмінти.

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