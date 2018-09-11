У комітеті Ради з питань охорони здоров’я критична ситуація - нардепи затикають рота представникам МОЗ (документ)

До врегулювання ситуації МОЗ вважає участь у засіданнях комітету недоцільною, наголосила Супрун.

В.о. глави МОЗ Уляна Супрун офіційно звернулася до голови Верховної Ради Андрія Парубія з проханням допомогти вирішити критичну ситуацію, що склалася у парламентському комітеті з питань охорони здоров’я.

Про це очільниця Міністерства охорони здоров'я написала на своїй сторінці у Facebook.

Супрун розповіла, що минулого тижня на засіданні комітету розглядали важливі питання, серед яких – ситуація в "Охматдиті", та заступниця в.о. глави МОЗ Ольга Стефанишина була позбавлена можливості висловлювати свою позицію.

"У ході обговорення мою заступницю та інших представників Міністерства постійно перебивали, озвучували особисті образи та взагалі не дали можливості висловити свою позицію. Підтвердженням такої "ввічливої" поведінки є стенограма цього засідання комітету", - йдеться у її повідомленні.

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Так, наприклад, за словами в.о. глави МОЗ, народний депутат Ігор Шурма неодноразово некоректно висловлювався: "…мовчіть, я не хочу вас слухати взагалі…", "…помовчіть, якщо ви хочете добитися чого-небудь", "… ви не в себе в сім’ї, ви на засіданні комітету. Чоловіка будете перебивати свого, або Супрун. Тому послухайте, що я вам скажу…".

Народний депутат О. Мусій, продовжила вона, дозволяв собі відверто образливі та грубі висловлювання стосовно представників Міністерства на кшталт: "..Ви не керівники, ви злочинці там засіли всі у владних кріслах. І вбивці українців…Так, ви вбивці! І ви злочинці! Тому ви не можете керувати взагалі нічим, крім псевдогромадських фондів і псевдогромадських організацій, відмивати кошти за кордоном…".

"Така поведінка, на жаль, є регулярною з боку певних депутатів і є вкрай неприпустимою... До врегулювання зазначеної проблеми МОЗ України вважає участь в засіданнях комітету недоцільною", - підсумувала Супрун.