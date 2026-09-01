У РДК заявили про викрадення заступника командира: в ДБР відреагували

РДК повністю залучений до ситуації та стежить за всім, що відбувається.

У "Російському добровольчому корпусі" повідомили, що їхнього заступника командира з бойової роботи Степана Каплунова викрали невідомі у дворі будинку. Про це заявив начальник штабу РДК Олександр Фортуна.

"Як тільки нам стало відомо про його викрадення, ми одразу підняли тривогу та звернулися до ГУР, СБУ та ДБР. Досі ми не отримали жодної чіткої інформації ані про місцеперебування Степана, ані про висунуті йому звинувачення!" - зазначив він.

За його словами, РДК повністю залучений до ситуації та стежить за всім, що відбувається.

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"Омбудсмени поінформовані, адвокатські запити розіслані. Буквально місяць тому Степана нагородили, а тепер його затримали. Якщо Україна - правова держава, а не територія, що скочується в беззаконня та тотальне свавілля силовиків, як, наприклад, Російська Федерація, таке просто неприпустимо!" - додав Фортуна.

Водночас у Державному бюро розслідувань для "Української правди" підтвердили, що така заява надійшла від адвокатів військового.

"Наразі слідчі вивчають її на предмет кваліфікації для внесення інформації в ЄРДР", - додала радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян.

Діяльність РДК - останні новини

Раніше командир і засновник Російського добровольчого корпусу Денис Капустін заявив, що серед росіян зростає напруга через можливе оголошення повної мобілізації. За його словами, за останні місяці втрати Росії на фронті становлять більше, ніж кількість мобілізованих.

"Не секрет, що Росія живе очікуванням тотальної мобілізації, тому що контрактна модель поступово себе вичерпала. Головним джерелом контрактників були саме регіони, а жителі великих міст, як Москва чи Пітер, м'яко кажучи, не дуже охоче йдуть воювати", - сказав Капустін.

Також повідомлялось, що РДК на Запоріжжі взяв у полон 24 окупантів та звільнили 9 квадратних кілометрів. Крім того, було зачищено від ворога 9 квадратних кілометрів території.

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