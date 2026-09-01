Туристи біля озера Гарда розлютили італійських кухарів: що вони роблять не так

В Італії є певні звички, які відрізняються від звичаїв інших країн.

Озеро Гарда щороку приваблює тисячі іноземних туристів, які їдуть сюди не лише за сонцем і краєвидами, а й за автентичною італійською кухнею. Проте частина відвідувачів воліє їсти традиційні страви зовсім не так, як їх готують у самій Італії, тож місцевим офіціантам і кухарям доводиться виконувати доволі незвичні замовлення, пише Kertvár.hu.

Один із найпоширеніших "гріхів" туристів – капучино чи лате макіато, замовлені прямо до піци. У багатьох країнах у цьому не бачать нічого дивного, але в Італії молочну каву традиційно п'ють виключно вранці. Тому чашка капучино на обідньому чи вечірньому столі здатна викликати щирий подив у місцевих.

Це не означає, що пити капучино після полудня заборонено – просто для італійців це питання давньої харчової традиції, якої вони дотримуються майже свято.

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Серед інших незвичних поєднань, які дивують ресторанний персонал біля Гарда, – пармезан, який туристи посипають на морепродукти, вершки, додані до карбонари, а також ванільне морозиво в компанії смаженої картоплі й кетчупу.

Італійські ресторатори, за словами видання, намагаються бути гнучкими та підлаштовуватися під смаки гостей, однак деякі гастрономічні межі навіть вони переступати не готові.

Італійська кухня

Раніше ми писали про інші звички, які дивують італійців. Зокрема, італійський обід або вечеря має чітку послідовність: закуска, перша страва, основна страва з гарніром, десерт, кава та вино. Пропускати окремі етапи можна, але міняти їх місцями не прийнято.

Також в італійських ресторанах не заведено довільно змінювати склад страв. Вважається, що кожен рецепт уже має збалансоване поєднання інгредієнтів, тому прохання замінити соус чи інший компонент сприймають як втручання в задум кухаря.

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