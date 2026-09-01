Зеленський обурився через провальні голосування нардепів

За його словами, рішення в Україні відкривають кошти від партнерів.

Президент України Володимир Зеленський обурився голосуванням у Верховній Раді, де депутати провалили три важливі закони, які мали забезпечити надходження понад чотирьох мільярдів доларів, а також два документи з програми МВФ.

"Початок осені для України в умовах такої війни - це можливість доробити необхідне на зиму. На те, щоб пройти цей рік. На те, щоб увійти в рік наступний. Забезпечити оборону. Забезпечити соціальні виплати. Забезпечити нормальне функціонування нашої держави попри все. Можливість для цього є. Урядовці, парламентарі - всі про це знають", - сказав він у своєму зверненні.

За його словами, рішення в Україні відкривають кошти від партнерів.

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"Одна частина - це рішення уряду. Їх 44 рішення потрібно, і це буде 15 мільярдів доларів. Усе цілком конкретно, уряд забезпечить ухвалення цих рішень до першого листопада. Премʼєр та міністри усвідомлюють свою особисту відповідальність. Так само є частина відповідальності перед народом України і у парламентарів: близько 15 мільярдів доларів - їхня частина роботи, яку необхідно виконати. Це стосується цілком конкретних законопроєктів, ухвалення яких відкриває кошти з підтримки партнерів для України", - додав Зеленський.

Голосування Ради

1 вересня Верховна Рада вчергове не підтримала скасування податкової пільги на закордонні посилки вартістю до 150 євро. За відповідні законопроєкти про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій електронної торгівлі ПДВ проголосували 198 народних депутатів за необхідної кількості у 226 голосів.

Законопроєкт про зміни до Митного кодексу України також не підтримали - лише 194 народні депутати віддали свої голоси. Ці законопроєкти входять до переліку вимог міжнародних партнерів для отримання частини фінансової допомоги для України.

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