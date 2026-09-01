Нацбанк посилив гривню: офіційний курс валют на 2 вересня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,54 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 2 вересня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,46 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 6 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 51,54 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 10 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,45/44,48 грн/дол., а до євро - 51,53/51,55 грн/євро

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 1 вересня знизився на 5 копійок і складав 44,82 гривень за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 44,34 гривні за долар. Середній курс євро до гривні подешевшав одразу на 21 копійку і становив 52,03 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 51,39 гривні за євро.

При цьому курс долара до гривні в "ПриватБанку" знизився на 5 копійок і становив 44,70 гривні за долар, а курс євро подешевшав також на 5 копійок і складав 52 гривні за євро. Водночас продати американську валюту в банку можна за курсом 44,10 гривні, а євро - за курсом 51 гривня за одиницю іноземної валюти.

Вас також можуть зацікавити новини: