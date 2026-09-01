Участь РФ в саміті G20 роздратувала європейських лідерів, - Time

Президент США коментуючи це рішення, зазначив, що причиною його успіху є те, що він "ладнає з усіма".

Президент Дональд Трамп виступив на захист рішення про участь Росії у зустрічі міністрів фінансів країн "Великої двадцятки" (G20) на тлі критики з боку європейських чиновників, які не схвалили цей крок, повідомляє Time.

"Побачимо, що буде, але нам подобається ладити з усіма. Одна з причин мого успіху в тому, що я ладнаю з усіма", - заявив Трамп журналістам.

Видання зазначило, що в понеділок, 31 серпня, США прийняли міністра фінансів Росії Антона Силуанова на зустрічі в Ешвіллі, штат Північна Кароліна, де зібралися представники міністерств фінансів, голови центральних банків та інші міжнародні діячі з 20 провідних економік світу.

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В статті пояснюється, що Росія залишається членом G20, але міністр фінансів країни фізично не брав участі у самітах з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

"Європейські чиновники як і раніше налаштовані на ізоляцію Москви через війну, - зазначає видання.

Однак цього разу міністр фінансів США Скотт Бессент зустрівся зі своїм російським колегою на полях заходу в Ешвіллі. Міністерство фінансів Росії повідомило, що вони обговорили російсько-американську співпрацю у фінансових питаннях та взаємодію в рамках G20.

Представник Міністерства фінансів повідомив виданню Axios, що Бессент і Силуанов обговорили мирний план Трампа щодо України та питання економічного зростання. Як повідомляє видання з посиланням на джерело, обізнане з ситуацією, Бессент виключив можливість надання економічної допомоги Москві доти, доки триватиме війна в Україні.

Видання зазначило, що цей крок роздратував європейських лідерів, і, за деякими даними, дехто з них відмовився брати участь у груповій фотосесії, якщо до неї увійде Сілуанов. Натомість Бессент позував для фотографії разом із Сілуановим у кулуарах саміту.

Міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбейль заявив журналістам, що "хотів би, щоб міністра фінансів Росії не приймали тут, на саміті G20 у США, як звичайного гостя".

"Щодня гинуть люди внаслідок російських атак. За таких обставин неможливо просто повернутися до звичного життя", - вважає він.

Міністр фінансів Польщі Анджей Доманський заявив агентству Reuters, що йому неприємно бачити представництво Росії, хоча він і визнає право господарів G20 запрошувати гостей.

"У той час як Росія вбиває цивільних громадян в Україні, Білий дім приймає на території США міністра фінансів Путіна, проти якого введені санкції. Адміністрація Трампа має чинити тиск на Путіна та його поплічників, а не надавати їм трибуну. Тепер, коли Палата представників повернулася до Вашингтона, настав час ухвалити санкції проти Росії", - заявила сенаторка-демократка від штату Нью-Гемпшир Джин Шахін.

Видання зазначило, що в понеділок, 31 серпня, лідери Демократичної партії спільно закликали Білий дім не зволікати з відновленням призупинених санкцій проти Росії.

"Дональд Трамп уже має достатні повноваження для введення санкцій проти компаній, фізичних осіб та суден, які підтримують російську військову машину, що продовжує свої смертоносні атаки на Україну. Конгресу не потрібно надавати президенту нові повноваження щодо встановлення мит, щоб він міг вже сьогодні ввести ці санкції проти Росії", – заявили у спільній заяві члени Палати представників Дон Бейєр із Вірджинії, Грегорі Мікс із Нью-Йорка та Річард Ніл із Массачусетсу разом із сенаторами Елізабет Уоррен із Массачусетсу та Роном Вайденом з Орегону.

Війна в Україні: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що Reuters з посиланням на свої джерела стверджує, що міністр фінансів США виступив із різким попередженням на адресу Кремля щодо війни в Україні на саміті G20. Він чітко дав зрозуміти, що жодної економічної підтримки для Росії чи угод з інших питань не буде до закінчення війни в Україні. Коли Силуанов спробував обговорити сфери взаємних інтересів, джерело повідомило, що Бессент перервав його і сказав, що "нічого неможливо, доки не закінчиться війна в Україні". В центрі уваги зустрічі Бессента та Силуанова був мирний план президента Дональда Трампа щодо України.

Також ми писали, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді сказав російському диктаторові Володимиру Путіну, що війна в Україні має припинитися. Він додав, що Нью-Делі підтримуватиме всі мирні зусилля для припинення бойових дій. Моді підкреслив, що кожного дня, коли війна триває, людство фактично відкидається на крок назад, тоді як кожен крок до миру дає всьому людству реальну надію на мир. Тому прем'єр-міністр Індії додав, що потрібно перейти від нескінченної війни до припинення війни.

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