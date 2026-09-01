Взимку понад 200 тисяч киян можуть переселити в разі тривалого блекауту: куди їх поселять

Насамперед мова йде про маломобільних людей, людей з інвалідністю та родини, які виховують дітей з інвалідністю.

В столиці України готують місця для тимчасового переселення людей у випадку, якщо взимку будуть тривалі блекаути, повідомляє Суспільне Київ.

Видання зазначило, що до такого списку потрапили понад 200 тисяч мешканців української столиці, але згоду на подібне переміщення дали лише дві тисячі осіб.

Пояснюється, що насамперед мова йде про маломобільних людей, людей з інвалідністю та родини, які виховують дітей з інвалідністю.

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Жителька Києва 82-річна Людмила Демченко - одна з киянок, яку можуть евакуювати у разі тривалого блекауту. Жінка живе сама та не має родичів в місті, а через проблеми зі здоров'ям майже не може пересуватися.

"Одинокому дуже тяжко, вже не знаєш, на що розраховувати. Таке, як було минулої зими – дуже тяжко", - поділилася вона.

В Київській міській державній адміністрації (КМДА) підкреслили, що людина має дати згоду на переміщення, якщо через тривалу відсутність опалення та електрики перебувати у її помешканні буде небезпечно або вона не зможе самостійно забезпечити свої базові потреби.

Заступниця міського голови Києва Марина Хонда пояснила, що після минулої зими місто змінило підхід до роботи з такими мешканцями:

"Головна задача, щоб за будинками були закріплені соціальні працівники і у разі чого вони мали контакти і одразу телефонували, а не робили це через оголошення у кризових ситуаціях".

За даними видання, місто вже визначає заклади, де у разі тривалих відключень зможуть тимчасово проживати люди з підготовлених списків. Серед можливих варіантів - санаторії, пансіонати, лікарні та готелі.

В статті розповідається, що в одному з таких центрів наразі підготували 60 ліжко-місць. Зокрема, є окремі кімнати як для чоловіків, так і для жінок, а також приміщення для родин.

"Для людей передбачили постільну білизну, засоби особистої гігієни та триразове харчування", - додало видання.

За даними КМДА, у Києві проживають понад 16 тисяч дітей з інвалідністю, більш як 160 тисяч дорослих з інвалідністю та близько 26 тисяч одиноких людей.

Прогнозується, що саме ці категорії можуть потребувати додаткової допомоги, якщо через тривале знеструмлення та відсутність опалення залишатися вдома стане небезпечно.

Видання зазначило, що для перевезення людей планують використовувати спеціальний транспорт. Якщо буде необхідність, до допомоги можуть залучати районні організації Червоного Хреста.

Водночас, видання зауважило, що місто поки не оприлюднило остаточного переліку закладів, де зможуть розмістити всіх людей із підготовлених списків.

Прогнози на зиму

Раніше УНІАН повідомляв, що на думку заступника директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрія Закревського, відключення світла для населення в зимовий період в Україні не триватимуть по 12-16 годин на добу, оскліьки наразі для цього немає таких передумов. Закревський вважає, що енергетичні об’єкти в Україні вже мають бути достатньо захищені від можливих ударів з боку російських окупантів. Водночас, він вказав на проблему мережевого дефіциту.

Також ми писали, що колишній прем'єр-міністр Великої Британії Гордон Браун не виключив, що наступна зима може стати для України найсуворішою з моменту повномасштабного вторгнення Росії. Тому, на думку Брауна, союзники повинні чинити тиск на президента США Дональда Трампа, щоб він вжив більш активних заходів щодо надання допомоги Україні. Зокрема, Вашингтон має дозволити Україні виробляти ракети-перехоплювачі для Patriot, щоб захиститися від російських атак.

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