'Випробовують нашу єдність': у Швеції заявили, що РФ посилила ворожу активність щодо НАТО

Очільниця МЗС Швеції вважає, що єдність Європи є ключовим фактором, який стримує РФ від подальшої агресії проти НАТО.

За останні тижні Росія стала "ще більш відчайдушною" і посилює свою ворожу діяльність щодо НАТО. Про це заявила міністерка закордонних справ Швеції Марія Малмер Стенергард в інтерв’ю Euronews.

Стенергард зазначила, що єдність Європи є ключовим фактором, який стримує Росію від подальшої агресії на території НАТО.

Міністерка відреагувала на повідомлення про значне зростання активності в межах гібридної війни по всій Європі в останні тижні. Як зауважили в Euronews, найсерйознішим випадком стало виявлення на початку серпня в аеропорту Лейпцига в Німеччині безпілотника з вибухівкою.

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"Ми бачимо більш відчайдушну Росію… Росія втрачає території, втрачає вплив, втрачає людей, і тепер вони, очевидно, ще відчайдушніше випробовують нас і випробовують нашу єдність", – сказала Стенергард.

Вона додала, що "останнім часом ми спостерігаємо багато інцидентів і бачили єдину реакцію з боку НАТО".

Тим часом, як зазначають у Euronews, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц має оголосити про офіційне звинувачення Кремля в інциденті з дроном у Лейпцигу. Це буде перший випадок, коли європейська країна офіційно звинуватить Росію в такій агресії, і, ймовірно, це ще більше загострить напруженість.

Міністри закордонних справ країн ЄС також зустрінуться в середу у Ірландії на неформальній зустрічі. До них приєднаються колеги з України, Великої Британії та Канади. Головною темою порядку денного буде європейська та трансатлантична безпека.

Тим часом Стокгольм закликає Європейську комісію знову розглянути питання використання заморожених російських державних активів – більшість із них зберігається в бельгійському фінансовому депозитарії Euroclear – для фінансування України.

Лідери Швеції, Іспанії, Португалії та Нідерландів хочуть повернутися до цього питання та пообіцяли врахувати занепокоєння Бельгії.

Уряд Бельгії, як нагадують журналісти, наприкінці минулого року чинив найбільший опір цьому заходу, заявляючи, що він створить надто великі ризики для фінансового сектору.

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер наполягав на необмежених гарантіях в обмін на згоду його уряду.

"Ми не можемо залишатися в тому самому становищі, в якому були до Різдва… Ми повинні рухатися далі, тому що це справедливо щодо України, це справедливо для платників податків… І ми повинні знайти спосіб переконатися, що Бельгія почуватиметься комфортно щодо цього", – резюмувала очільниця МЗС Швеції.

Імовірність нападу РФ на НАТО

Раніше у CBC повідомляли, що з початку літа Росія активно наростила провокації проти країн-членів НАТО. На думку експертів видання, у такий спосіб російський диктатор Володимир Путін хоче перевернути війну в Україні.

За їхніми словами, наразі війна у Східній Європі швидко наближається до критичного поворотного моменту й на думку Кремля, єдиний спосіб перемогти Україну – це політично розколоти НАТО. У Москві вважають, що Україна досі здатна чинити опір саме завдяки підтримці Заходу.

Видання The Telegraph писало про те, що російська кампанія диверсій і гібридних атак у Європі може призвести до небезпечного прорахунку. Наслідком цього може стати випадкова ескалація між Росією і НАТО.

За інформацією джерел видання у західних розвідках, Путін не зацікавлений у прямому військовому зіткненні з Альянсом, однак хоче продовжувати гібридні операції, не переходячи поріг відкритої війни.

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