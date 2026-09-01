До топу найкращих iPhone потрапила 6-річна модель: що в ній особливого

Розробники бенчмарка AnTutu оновили рейтинг пристроїв від Apple, які користувачі техніки бренду люблять найбільше. На відміну від рейтингу продуктивності, тут враховуються саме оцінки власників, а не результати тестів. При цьому статистика відображає лише iPad та iPhone.
Якщо брати до уваги лише телефони, то лідером виявився iPhone 12 mini з 95,5% позитивних відгуків. Пристрій вийшов ще у 2020 році, але люди продовжують ним користуватися та залишати позитивні відгуки.
У 2020 році смартфон прийняли прохолодно, відзначаючи слабку автономність, відсутність швидкої зарядки і високу ціну на тлі звичайної моделі, але через роки пристрій полюбили фанати компактних гаджетів. Сьогодні iPhone 12 mini сприймають як еталон маленького і потужного телефону.
На другому місці у списку пристроїв Apple опинився iPhone SE другого покоління (94,78%). За сучасними мірками у телефону чимало очевидних недоліків: крихітний 4,7-дюймовий екран з рамками, лише одна основна камера та маленька батарея. Однак саме простота конструкції залишається однією з його головних переваг, що дозволяє користуватися смартфоном однією рукою та носити його в кишені.
Найновішим смартфоном у рейтингу став iPhone Air. Він посів п’яте місце з рівнем схвалення 94,03%. Новинка позиціонується як революційний ультратонкий флагман, що прийшов на зміну моделі Plus. У топ-10 також опинилися iPhone 16e та iPhone 8, випущений у 2017 році.
Натомість беззаперечним лідером став iPad Air 4 (96,92%), який дебютував у жовтні 2020 року. Завдяки потужному процесору A14 Bionic та підтримці сучасних версій iPadOS він навіть через шість років залишається актуальним і потужним пристроєм.
Презентація нових iPhone відбудеться 9 вересня – за чутками, Apple вперше за багато років відмовиться від одночасного запуску всіх основних моделей й не випускатиме базову модель iPhone 18. Разом із Pro-моделями цієї осені очікується реліз першого складаного смартфона iPhone Ultra.
УНІАН розповідав, чому Apple більше не випускає iPhone Mini. iPhone 13 Mini став останньою спробою Apple запропонувати сучасний флагман у компактному корпусі, але покупці не оцінили такий формат.