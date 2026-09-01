До топу найкращих iPhone потрапила 6-річна модель: що в ній особливого

За сучасними мірками iPhone 12 mini має чимало очевидних недоліків, але саме його компактні розміри досі приваблюють багатьох власників.

Розробники бенчмарка AnTutu оновили рейтинг пристроїв від Apple, які користувачі техніки бренду люблять найбільше. На відміну від рейтингу продуктивності, тут враховуються саме оцінки власників, а не результати тестів. При цьому статистика відображає лише iPad та iPhone.

Якщо брати до уваги лише телефони, то лідером виявився iPhone 12 mini з 95,5% позитивних відгуків. Пристрій вийшов ще у 2020 році, але люди продовжують ним користуватися та залишати позитивні відгуки.

У 2020 році смартфон прийняли прохолодно, відзначаючи слабку автономність, відсутність швидкої зарядки і високу ціну на тлі звичайної моделі, але через роки пристрій полюбили фанати компактних гаджетів. Сьогодні iPhone 12 mini сприймають як еталон маленького і потужного телефону.

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На другому місці у списку пристроїв Apple опинився iPhone SE другого покоління (94,78%). За сучасними мірками у телефону чимало очевидних недоліків: крихітний 4,7-дюймовий екран з рамками, лише одна основна камера та маленька батарея. Однак саме простота конструкції залишається однією з його головних переваг, що дозволяє користуватися смартфоном однією рукою та носити його в кишені.

Найновішим смартфоном у рейтингу став iPhone Air. Він посів п’яте місце з рівнем схвалення 94,03%. Новинка позиціонується як революційний ультратонкий флагман , що прийшов на зміну моделі Plus. У топ-10 також опинилися iPhone 16e та iPhone 8, випущений у 2017 році.

Натомість беззаперечним лідером став iPad Air 4 (96,92%), який дебютував у жовтні 2020 року. Завдяки потужному процесору A14 Bionic та підтримці сучасних версій iPadOS він навіть через шість років залишається актуальним і потужним пристроєм.

Презентація нових iPhone відбудеться 9 вересня – за чутками, Apple вперше за багато років відмовиться від одночасного запуску всіх основних моделей й не випускатиме базову модель iPhone 18. Разом із Pro-моделями цієї осені очікується реліз першого складаного смартфона iPhone Ultra.

УНІАН розповідав, чому Apple більше не випускає iPhone Mini. iPhone 13 Mini став останньою спробою Apple запропонувати сучасний флагман у компактному корпусі, але покупці не оцінили такий формат.

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