За Мудру наразі внесли лише 666 грн, хоча сума застави становить 20 млн грн, - адвокати

Захисники Мудрої просять апеляційну палату ВАКС зменшити розмір застави.

Станом на зараз не внесена повна сума застави обсягом 20 мільйонів гривень за колишню заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру. Адвокати повідомили, що невідомою їм особою були внесено лише 666 гривень.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні відбувалоя засідання апеляційної палати ВАКС з розгляду апеляційної скарги Ірини Мудрої та її адвокатів на рішення ВАКС щодо оскарження запобіжного заходу для неї у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 20 млн грн.

Сама Мудра долучилась до засідання у форматі відеоконференцзв’язку із київського слідчого ізолятора.

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За словами сторони захисту, невідома особа внесла за звільнення Мудрої з-під варти лише 666 гривень, хоча загальна сума застави, відповідно до рішення ВАКС, визначена на рівні 20 млн гривень.

За словами адвокатів, через медійну активність сторони обвинувачення і деяких антикорупційних організацій інститут застави "перегорнули з ніг на голову". На їхню думку, тепер особи, які мають легальні кошти і бажають внести заставу за Мудру, розуміють, що "будуть піддані певній медійній атаці, критиці тільки за см факт того, що внесли кошти на заставу".

Окремо захисники Мудрої повідомили, що їхній підзахисній може вдатися зібрати максимум 5 млн гривень, але у неї немає грошей, аби покрити повну суму застави у 20 млн гривень.

"П’ять мільйонів – це саме ті кошти, які є на рахунку у пані Ірини, на рахунку у готівці, які реально можна взяти і внести", - повідомили адвокати.

Як уточнили захисники, до цієї суми у 5 млн гривень входять цінні папери, державні облігації, готівка на 20 тис. доларів і залишок на її рахунках в двох банківських установах.

Таким чином, адвокати просять апеляційну палату ВАКС скоротити суму застави.

Справа Ірини Мудрої – що відомо

Як повідомляв УНІАН, 20 серпня Вищий антикорупційний суд обрав Мудрій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 20 мільйонів гривень.

Водночас, Спеціалізована антикорупційна прокуратура у своєму клопотанні просила ВАКС обрати Мудрій міру запобіжного заходу у вигляді застави обсягом 150 мільйонів гривень.

19 серпня НАБУ і САП оголосили про слідчі дії стосовно злочинної організації. До цієї організації входять заступниця глави Офісу президента Ірина Мудра, чинний народний депутат Вадим Столар, а також колишній нардеп Максим Микитась.

Зокрема, викрита група осіб організувала легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом. Йдеться про 150 млн гривень готівкою, які через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного з учасників злочинної організації у справі "Мідас".

Для того, щоб реалізувати схему, група осіб використала державний банк Sense Bank, над яким вони отримали фактичний контроль на початку червня цього року.

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