Названо 10 найпотужніших смартфонів у світі: ці моделі ще довго не застаріють

У топі Red Magic із розігнаним чипом і флагман iQOO, який вийшов ще на початку року.

У блозі бенчмарка AnTuTu опублікували рейтинги продуктивності Android-смартфонів за підсумками серпня 2026 року. У флагманському заліку весь топ посіли моделі на Snapdragon 8 Elite Gen 5, тоді як у топі "середняків" у плані процесорів різноманітність більша.

Найпродуктивнішим Android-смартфоном на ринку вважається RedMagic 11S Pro+. Пристрій із розігнаною версією 8 Elite Gen 5 набирає в середньому 4 118 689 балів. Частота процесора в цій версії збільшена до 4,74 ГГц проти 4,6 ГГц у стандартного чіпа, що дозволяє розраховувати на вищу продуктивність у важких завданнях та іграх.

Майже впритул до лідера розташувався iQOO 15 Ultra. Його середній результат склав 4 118 578 балів – різниця з першим місцем становить 111 балів. Телефон вийшов ще на початку року, однак за продуктивністю, як і раніше, залишається одним із найкращих Android-смартфонів на ринку. Третє місце посів RedMagic 11 Pro+ із середнім результатом 4 049 580 балів.

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Решту позицій поділяють між собою iQOO 15, Vivo X300 Ultra, Realme GT8 Pro, Honor Win, Redmi K100 Pro Max, Oppo Find X9 Ultra та Honor Magic 8. Усі вони набрали не менше 3,8 млн балів.

У середньому сегменті перше місце посів Honor 600 Pro з чіпсетом Dimensity 8550 Elite та результатом 2 187 704 балів. Далі йдуть Oppo Reno 16 (2 145 230) та Oppo K15 Pro (2 132 203) – обидва на базі Dimensity 8500 Super. Таким чином, усі три лідери цієї категорії використовують різні версії чіпів MediaTek.

Експерти знайшли смартфон дешевше 200 доларів, якого більшості користувачів вистачить "з головою". Пристрій забезпечує тривалий час роботи, підтримку бездротової зарядки від акумулятора та функції, рідкісні для бюджетного класу.

Також користувачам порадили 4 Android-флагмани, які не застаріють і після 2030 року. До списку увійшли як флагмани минулих років, що подешевшали, так і нові моделі з найтривалішою програмною підтримкою на ринку.

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