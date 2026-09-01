'Хочу залишитися в Росії': полонений боєць ЗСУ заявив про бажання перейти на бік ворога

Військовий, який потрапив до ворожого полону, відмовився від обміну та чекає на підписання контракту з армією РФ.

Український військовополонений Олександр Карін заявив про намір служити на боці російських окупантів. Відповідне відео з чоловіком у соцмережі оприлюднили пропагандистські медіа.

Він розповів, що є уродженцем села Комарівка, неподалік Нетішина на Хмельниччині. Останні роки проживав у Борисполі. За словами військовополоненого, його батьки були родом із Красноярського краю РФ. Вони померли, сестри перебувають за кордоном, тому тепер в нього в Україні немає родичів.

Карін стверджує, що він єдиний зі групи полонених, хто не захотів на обмін та підписуватиме контракт з армією РФ. Відомо, що в полон він потрапив в квітні в Костянтинівці Донецької області.

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"Назад повертатися не хочу, який сенс? Там мозок винесуть і змусять знову воювати проти Росії. А я не хочу, я хочу залишитись тут", - сказав на відео чоловік.

Староста Комарівки Олександр Ковба розповів виданню Vsim.ua, що Карін не є уродженцем села.

"Кажуть, що його бабця колись тут жила, і він до неї на канікули приїжджав. Вона померла понад 20 років тому. Його батьки самі приїжджі з Росії, жили в Нетішині, мали там чотирикімнатну квартиру. Мабуть, приїхали на будівництво Хмельницької АЕС. Родичів тут, в селі, в нього немає", - зазначив староста.

Жителька села Людмила Сенчук, сім’я якої проживала по сусідству з бабусею Каріна, зазначає, що родина Олександра наприкінці 70-х років купила в Комарівці хату. За спогадами її матері, вони були етнічними росіянами.

"Бо навіть по розмові було чутно. Приїхали десь з-за Уралу. З дідом та бабою жили син, невістка і четверо дітей – цей Олександр, брат і дві сестри. Потім їм дали квартиру в Нетішині і вони туди перебрались… Пізніше їхня хата в Комарівці згоріла", - каже Людмила.

Її мати називала цю сім’ю дивною після того, як відвідала їхнє помешкання в Нетішині на запрошення матері Олександра.

"Каже мама: "Я заходжу в цю квартиру, а в них півметровими цвяхами забиті вікна в тій квартирі". І запитала, нащо вони позабивали ті вікна? Та їй відповіла: "А они такие неумные, все время вылазят куда-то и убегают". То можете уявити, яка була сім’я", - розповідає Людмила.

До того, що військовополонений на відео назвався уродженцем її рідного села, вона ставиться вкрай негативно: "Хто ти нам такий, скажи на милість божу? Згадуй, звідки ти родом приїхав сюди. Там твоя батьківщина і твоє коріння".

У соцмережах серед місцевих жителів також розгорілася дискусія щодо ставлення до такого вчинку Каріна. Більшість його засуджує, проте є й такі, які припускають, що полоненого могли змусити озвучувати необхідні пропагандистам заяви.

В український полон потрапив небіж російського депутата

Сили оборони України на Запорізькому напрямку взяли в полон російського військового Дмитра Ломакіна – уродженця Пермі та небожа російського депутата.

Полонений розповів, що пішов воювати заради грошей. Він висловив бажання потрапити на обмін замість оборонця "Азовсталі".

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