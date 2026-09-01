Мережі перебудовують логістику: в Мінагро пояснили, на скільки зростуть ціни на харчі

Зміна ланцюгів постачання потребує додаткових витрат.

Продуктові мережі в Україні перебудовують ланцюги постачання товарів після знищення низки складів з продукцією російськими окупантами. Проте додаткові витрати на логістику призведуть до здорожчання продуктів в межах до 2,5%, заявив міністр аграрної політики Тарас Висоцький.

"Перехід до більш децентралізованої моделі постачання потребує додаткових транспортних витрат, що може вплинути на ціну товару. Також може змінитися вартість складських послуг. Водночас, за оцінкою Мінагрополітики, це не має призвести до суттєвого подорожчання продуктів харчування – максимум до 2,5%", – запевнив міністр.

Зараз мережі адаптують свої ланцюги поставок з урахуванням військових реалій. Він зазначив, що головна мета - децентралізація, що зробить неможливим масштабну одночасну втрату великих обсягів продукції.

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"Один з ключових елементів нової моделі постачання продовольства – розміщення невеликими партіями. Друге – пряма доставка безпосередньо від виробника до місця реалізації. Це дозволяє забезпечити українців необхідною продукцією вчасно та відповідної якості, щоб не було перебоїв із постачанням", – пояснив Висоцький.

Він окремо зауважив, що Україна буде забезпечена овочами борщового набору.

"Якщо ми говоримо про овочесховища середнього і довгострокового зберігання, де мають зберігатися овочі до наступного врожаю – на сьогодні для потреб українців необхідні сховища доступні. Овочів, перш за все борщового набору, буде вирощено в достатній кількості, їх буде достатньо для споживання", – повідомив міністр.

Дефіцит продуктів в Україні – головні новини

Перший віцепрезидент Торгово-промислової палати Михайло Непран заявив, що в Україні немає жодного дефіциту продуктів. За його словами, подібні заяви – робота ворожого ІПСО та місцевих корисних ідіотів.

Міністр аграрної політики Тарас Висоцький зазначив, що наявних потужностей по виробництву продукції в Україні більш ніж достатньо по кожному з базових продуктів. Проблема може бути тільки з асортиментом харчів на полицях.

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