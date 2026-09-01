Росія очікує обвалу видобутку нафти до мінімуму за 17 років, - Reuters

При цьому експорт сирої нафти з Росії цього року може зрости.

Росія знизила прогноз видобутку нафти на 2026 рік до найнижчого рівня за останні 17 років, а також переглянула плани з експорту палива на 2026-2027 роки через наслідки війни в Україні, пише Reuters.

Проєкт прогнозу, який мають остаточно затвердити наприкінці вересня і використовуватимуть під час формування бюджету, знижує оцінки видобутку нафти на 2026-2029 роки на 16-20 млн тонн порівняно з попереднім варіантом, оприлюдненим у травні.

За базовим сценарієм уряд РФ очікує, що видобуток сирої нафти в Росії, третій країні за обсягом у світі, цього року скоротиться на 17,2 млн тонн, до 494,2 млн тонн, або 9,88 млн барелів на день. Це найнижчий рівень з 2009 року.

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Наступного року видобуток сирої нафти має відновитися до 500 млн тонн, але це все одно на 16 млн тонн менше за попередній прогноз. У 2028 і 2029 роках видобуток продовжить зростати, але все одно залишатиметься нижчим за рівень 2025 року.

Віце-прем'єр-міністр Росії Олександр Новак, який відповідальний за нафтову галузь в РФ, ще в червні визнав, що видобуток нафти в країні знизився з початку року, пояснивши це "незаплановим ремонтом" на нафтопереробних заводах. Скорочення виробництва палива через атаки дронів призвело до зростання експорту сирої нафти, переважно до Китаю та Індії.

Згідно з проєктом прогнозу, експорт сирої нафти з Росії цього року може сягнути 244,7 млн тонн проти 230,8 млн тонн у 2025 році, це на 7,5 млн тонн більше за попередній прогноз. При цьому в 2027 році експорт сирої нафти має скоротитися до 232,5 млн тонн, а в 2028-2029 роках різко впасти до 216,6 млн тонн.

Щоб подолати дефіцит на внутрішньому ринку, Росія запровадила заборону на експорт дизельного палива, а також обмеження на закордонний продаж бензину та авіаційного палива. Через це уряд Росії очікує, що експорт палива цього року скоротиться на 27,3 млн тонн, до 98,5 млн тонн, що на 24,1 млн тонн менше за попередній прогноз. Хоча наступного року експорт палива має зрости до 113,1 млн тонн, але це майже на 13 млн тонн менше за рівень 2025 року і на 21 млн тонн менше за попередній прогноз.

Паливна криза в Росії - останні новини

28 серпня повідомлялося, що РФ переживає нову хвилю дефіциту пального. Від початку останнього місяця літа українські сили щонайменше 21 раз атакували російські нафтопереробні заводи, що є рекордним показником за місяць.

26 серпня стало відомо, що Пермський нафтопереробний завод втратив здатність переробляти понад 86% нафти від своєї сумарної потужності.

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