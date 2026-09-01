Продажі однієї моделі зростають шаленими темпами: названо авто, які розкуповують в Європі

Лідером зростання продажів стала Tesla Model Y, показник якої більш ніж у шість разів перевищує темпи зростання всього ринку.

За підсумками січня–липня 2026 року на європейському ринку було продано 9 540 989 нових автомобілів, що на 6,9% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Такі дані наводить Focus2Move.

Загальне зростання супроводжується падінням продажів багатьох моделей із великими обсягами реалізації. Водночас Tesla, MG, Toyota та Hyundai демонструють одні з найкращих темпів зростання.

Renault Clio, Dacia Sandero та Volkswagen T-Roc посідають перші три місця, однак продажі всіх трьох моделей скорочуються: відповідно на 6,4%, 11,3% та 2%.

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Лідером за темпами зростання стала Tesla Model Y. Її показник (+43,3%) більш ніж у шість разів перевищує темпи зростання всього ринку. За словами фахівців, продажі Model Y в Європі зростають завдяки зниженню цін, загальному збільшенню попиту на електромобілі та розширенню локального виробництва.

MG ZS із результатом +10,9% демонструє наступне за величиною процентне зростання серед машин рейтингу, який нараховує 25 моделей. Популярний в Україні кросовер Hyundai Tucson досяг показника +8,9%.

Таким чином, головна конкурентна боротьба розгортається між усталеними лідерами з великими обсягами продажів та меншою групою моделей, які наразі зростають значно швидше за весь ринок.

Десятка лідерів виглядає так:

Renault Clio (-6,4%) Dacia Sandero (-11,3%) Volkswagen T-Roc (-2,0%) Tesla Model Y (+43,3%) Volkswagen Golf (-2,5%) Volkswagen Tiguan (-0,8%) Opel Corsa (-3,8%) Peugeot 2008 (+0,7%) Skoda Octavia (-2,3%) Toyota Corolla (+7,2%)

Світовий авторинок – останні новини

У січні–липні 2026 року на німецькому авторинку було продано 1 747 512 нових автомобілів. Це на 5,2% більше, ніж за перші сім місяців 2025 року. Якщо поглянути на десятку лідерів, то тут беззаперечно домінував Volkswagen – автомобілі німецької марки посіли одразу три перші позиції. Очолив рейтинг Volkswagen Golf, який за кілька десятиліть перетворився на справжній народний автомобіль.

Крім того, за підсумками січня–червня лідером американського авторинку також залишився пікап Ford F-Series. Tesla Model Y опинилася лише на сьомій сходинці рейтингу, тоді як Toyota RAV4 показала найсуттєвіше падіння продажів серед усіх моделей, що увійшли до десятки лідерів.

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