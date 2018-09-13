Названо ймовірну причину смерті дівчинки, яку госпіталізували з табору на Київщині

Коментар представників табору отримати не вдалося.

Причиною смерті 8-річної гімнастки Маргарити, яку в липні госпіталізували з дитячого табору "Славутич" під Києвом, ймовірно, стало бактеріальне харчове отруєння.

Про це заявила юрист сімей постраждалих дітей Оксана Соколовська, передає "Новое время".

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"Харчова паличка і сальмонельоз - ці інфекції встановлено у харчоблоці під час отруєння дітей. Має відповідати керівництво табору та лікар, який вчасно не надав дитині допомогу", - зазначила Соколовська.

Коментар представників табору отримати не вдалося.

12 вересня стало відомо, що 8-річна дівчинка Марго, яку у тяжкому стані госпіталізували з дитячого табору "Славутич" на Київщині і яка з липня перебувала в комі, померла в лікарні "Охматдиту".