Усе тіло в синцях: з'явилися подробиці про стан новонародженого, підкинутого до лікарні на Миколаївщині (відео)

Спочатку повідомлялося, що підкинуте немовля було по-звірячому побитим.

На Миколаївщині розшукують матір, яка покинула новонародженого сина. Немовля, загорнуте у рушник і в картонній коробці, вона підкинула у лікарню.

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Малюку на той момент було лише 15 годин. Все його тіло було вкрите синцями, йдеться у сюжеті ТСН.

Спершу лікарі подумали, що дитину жорстоко побили. Утім після обстеження виявилося, що синці - це результат зараження крові. Адже жінка, ймовірно, народжувала в антисанітарних умовах.

Як повідомляв УНІАН, у Солом‘янському районі Києва на вулиці Липківського у дворі багатоповерхівок знайшли мертву новонароджену дитину.