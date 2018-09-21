Усе тіло в синцях: з'явилися подробиці про стан новонародженого, підкинутого до лікарні на Миколаївщині (відео)
14:32, 21 вересня 2018Країна
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Спочатку повідомлялося, що підкинуте немовля було по-звірячому побитим.
На Миколаївщині розшукують матір, яка покинула новонародженого сина
На Миколаївщині розшукують матір, яка покинула новонародженого сина. Немовля, загорнуте у рушник і в картонній коробці, вона підкинула у лікарню.
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Малюку на той момент було лише 15 годин. Все його тіло було вкрите синцями, йдеться у сюжеті ТСН.
Спершу лікарі подумали, що дитину жорстоко побили. Утім після обстеження виявилося, що синці - це результат зараження крові. Адже жінка, ймовірно, народжувала в антисанітарних умовах.
Як повідомляв УНІАН, у Солом‘янському районі Києва на вулиці Липківського у дворі багатоповерхівок знайшли мертву новонароджену дитину.
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