У Києві безхатько знайшов тіло новонародженої дитини (фото)

Місце інциденту досліджували патрульні та слідчі з метою встановити деталі моторошної події.

У Солом‘янському районі Києва на вулиці Липківського у дворі багатоповерхівок знайшли мертву новонароджену дитину.

Як передає Еспресо, за попередньою інформацією, загорнуте у пакет немовля дівочої статі знайшов безхатько.

Місце інциденту досліджували патрульні та слідчі з метою встановити деталі моторошної події.

У поліції поки не прокоментували інцидент.