этот материал доступен на русском

У Києві безхатько знайшов тіло новонародженої дитини (фото)

01:21, 17 вересня 2018
Інциденти
650 0
У поліції поки не прокоментували інцидент / фото "Еспресо"

Як передає Еспресо, за попередньою інформацією, загорнуте у пакет немовля дівочої статі знайшов безхатько.

фото &quot;Еспресо&quot;

Місце інциденту досліджували патрульні та слідчі з метою встановити деталі моторошної події.

У поліції поки не прокоментували інцидент.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Київ#поліція