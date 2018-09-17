У Києві безхатько знайшов тіло новонародженої дитини (фото)
01:21, 17 вересня 2018Інциденти
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Місце інциденту досліджували патрульні та слідчі з метою встановити деталі моторошної події.
У поліції поки не прокоментували інцидент / фото "Еспресо"
У Солом‘янському районі Києва на вулиці Липківського у дворі багатоповерхівок знайшли мертву новонароджену дитину.
Як передає Еспресо, за попередньою інформацією, загорнуте у пакет немовля дівочої статі знайшов безхатько.
фото "Еспресо"
Місце інциденту досліджували патрульні та слідчі з метою встановити деталі моторошної події.
У поліції поки не прокоментували інцидент.
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