Вірус наступає: до України вже прийшов грип (відео)

Медики називають ситуацію незвичною, бо зростання кількості хворих спостерігалося вже у вересні, причому всі випадки зараження сталися саме в Україні – ніхто з хворих за кордон не виїздив.

Лише в одній лікарні Києва вже зафіксували три випадки захворювання на грип.

Цьогоріч в Україні очікують три штами вірусу. Усі вони наші давні знайомі, йдеться у сюжеті ТСН.

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Серед трьох штамів і так званий "свинячий грип" - "Мічиган". Решта - "Сингапур" та "Колорадо". Активно циркулювати вони почнуть наприкінці листопада, а пік епідемії вірусологи прогнозують у січні.

"Висока температура, головний біль та слабкість - із такими симптомами звернулися три сім'ї до однієї з лікарень Києва. Медики підтвердили грип групи B. Через важкий перебіг хвороби трьох дітей госпіталізували", - розповіли журналісти.

За прогнозом медиків, епідсезон захворюваності на грип розпочнеться з жовтня 2018 року і триватиме до травня 2019 року.