Медики у новому епідсезоні прогнозують три штами вірусу грипу в Україні

За прогнозом медиків, епідсезон захворюваності на грип розпочнеться з жовтня 2018 року і триватиме до травня 2019 року.

У новому епідсезоні в Україні прогнозують три штами вірусу грипу: Мічіган, Сінгапур, Колорадо.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.

«Епідсезон захворюваності на грип розпочнеться з жовтня 2018 року і триватиме до травня 2019 року. Згідно з опублікованим прогнозом Всесвітньої організації охорони здоров’я, вірусами, які ймовірно будуть циркулювати в Україні у новому епідсезоні, є: вірус, подібний A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09; вірус, подібний A/Singapore/ INFIMH-16-0019/2016(H3N2); вірус, подібний B/Colorado/06/2017», - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у відомстві, уже перереєстровано вакцини відповідного штамового складу проти грипу.

«Для епідсезону 2018-2019 року в Україні очікується наявність трьох вакцин від грипу. Одна з них уже зареєстрована в Україні, друга вакцина завершила процес спеціалізованої експертизи реєстрації, матеріали щодо третьої вакцини перебувають на розгляді у Державному експертному центрі», - інформують в МОЗ.

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У міністерстві запевняють, що кожен українець зможе придбати вакцину в аптеці за власний кошт і зробити відповідне щеплення у закладі охорони здоров’я. Вакцини будуть доступні в аптеках протягом місяця.

Згідно зі статистикою МОЗ, щороку в Україні реєструється близько 6 млн інфекційних захворювань, 98% з яких складають захворювання на грип та ГРВІ. Водночас, вакцинація проти грипу залишається дуже низькою.

«За попередні три епідсезони рівень щеплень серед загального населення становив близько 0,5 відсотка. Хоча саме вакцинація є найнадійнішим методом профілактики захворювання та попередження його важких ускладнень», - наголосив генеральний директор Центру громадського здоров’я Володимир Курпіта.

Вакцинація від грипу також є економічно обґрунтованою, запевняють у МОЗ. За різними оцінками, витрати для кожного хворого, пов'язані із захворюванням на грип чи ГРВІ, коливаються від 400 до 2700 грн у залежності від тяжкості захворювання. А вартість однієї дози вакцини, що захищає від грипу упродовж усього сезону, складає близько 200 грн.

Звертається увага, що за даними минулого епідсезону в Україні було зафіксовано 7 летальних випадків від грипу.

«Жоден із пацієнтів не був щеплений від грипу», - констатують медики.