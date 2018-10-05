На Хмельниччині у дитсадку стався спалах кишкової інфекції: отруїлися 20 дітей та вихователь

Основні клінічні прояви: підвищення температури до 38С-40С, нудота, блювота, пронос, загальна слабкість, болі в животі.

У дитячому садку (ясла-садок комбінованого типу) № 6 «Райдуга» м. Нетішин Хмельницької області зареєстрований спалах кишкових інфекцій.

Як повідомляє прес-служба Хмельницького обласного лабораторного центру, до інфекційного відділення місцевої лікарні госпіталізовано 21 особу, в т.ч. 20 дітей. Всі діти є вихованцями груп: №№ 3,7,8,9,10,12.

Зазначається, що серед захворілих – один вихователь групи №9. Клінічні прояви у першого захворілого з’явились в ніч з 3 на 4 жовтня.

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4 жовтня було госпіталізовано 4 хворих (3 дітей та 1 вихователь), решта – сьогодні, 5 жовтня.

Основні клінічні прояви: підвищення температури до 38С-40С, нудота, блювота, пронос, загальна слабкість, болі в животі.

Сьогодні лабораторно було обстежено 68 осіб (21 хворий та 47 здорових, в т.ч. 29 вихованців та 18 осіб працівників дошкільного закладу). Проведено лабораторне дослідження 84 проб, в т.ч. харчових продуктів – 20, змивів з об’єктів довкілля – 60, питної води – 4.

«В приміщеннях дошкільного закладу проведена заключна дезінфекція. Встановлено медичне спостереження за контактними. З працівниками проведено бесіди щодо профілактики кишкових інфекцій. Епідеміологічне розслідування та лабораторні дослідження тривають», – відзвітувались у лабораторному центрі.