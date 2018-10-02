У Дніпрі госпіталізовано двох місячних немовлят із отруєнням нітратами

У малюків також діагностовано білкову недостатність та анемію.

У Дніпрі до обласної дитячої лікарні 1 жовтня госпіталізовано двох місячних хлопчиків-близнюків з попереднім діагнозом «отруєння нітратами».

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Нацполіції у Дніпропетровській області, у малюків також діагностовано білкову недостатність та анемію.

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Поліція наразі встановлює обставини захворювання немовлят. Відомо, що швидку допомогу викликала матір, яка разом з дітьми проживає у с. Михайлівка Синельниківського району.

Наразі щодо матері дітей відкрито кримінальне провадження за ст. 166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України.

Згідно з повідомленням, наразі стан немовлят задовільний.