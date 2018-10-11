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Стало відомо, скільки українців захворіли на грип з початку жовтня

11:54, 11 жовтня 2018
Країна
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Вірус грипу наступає / фото УНІАН

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Про це йдеться у повідомленні Центру громадського здоров'я МОЗ у Facebook.

Лабораторне підтвердження циркуляції вірусів грипу серед населення відсутнє. Летальних випадків від грипу не зареєстровано.

У МОЗ нагадують, що найкращий спосіб профілактики – щорічне щеплення від грипу.

Раніше в.о. глави МОЗ Уляна Супрун наголосила, що одне щеплення захищає упродовж усього сезону грипу від найбільш розповсюджених і небезпечних штамів в епідсезоні в Україні.

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Теги: #грип#Україна#МОЗ