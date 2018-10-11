Стало відомо, скільки українців захворіли на грип з початку жовтня
11:54, 11 жовтня 2018Країна
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Згідно з повідомленням, летальних випадків від грипу не зафіксовано.
Вірус грипу наступає / фото УНІАН
З 1 по 7 жовтня на грип та ГРВІ захворіли 143 тисячі 52 особи, із них 71,2% - діти віком до 17 років.
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Про це йдеться у повідомленні Центру громадського здоров'я МОЗ у Facebook.
Лабораторне підтвердження циркуляції вірусів грипу серед населення відсутнє. Летальних випадків від грипу не зареєстровано.
У МОЗ нагадують, що найкращий спосіб профілактики – щорічне щеплення від грипу.
Раніше в.о. глави МОЗ Уляна Супрун наголосила, що одне щеплення захищає упродовж усього сезону грипу від найбільш розповсюджених і небезпечних штамів в епідсезоні в Україні.
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