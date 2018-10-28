Дієтолог назвала безпечну для здоров’я дозу алкоголю

При цьому експерт категорично не рекомендує зігріватися алкоголем у період настання холодів.

Українцям, які піклуються про своє здоров'я, слід повністю відмовитися від вживання міцного алкоголю. Виняток можна зробити для вина, однак норму людина повинна вирахувати, виходячи зі своєї ваги.

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Про це розповіла дієтолог Галина Незговорова, передає «Обозреватель». За її словами, міцні алкогольні напої - занадто велике навантаження для печінки.

"Що стосується алкоголю, ми можемо дозволити дуже невелику кількість, і це повинно бути вино. Наприклад, якщо це якісне вино, біле або червоне, це має бути приблизно два грами на кілограм нормальної ваги. І не більше", - наголосила дієтолог.

"Це при відсутності хронічних захворювань. Якщо є, не дай бог, хвороби серцево-судинної системи, слід подумати 10 разів, чи треба вживати алкоголь", - додала вона.

Експерт також категорично не рекомендує зігріватися алкоголем у період настання холодів.

"При перепадах температури, коли людина вживає алкоголь, а потім ще й намагається зігрітися, нерідко можна потрапити до реанімації з погіршенням самопочуття і здоров'я", - пояснила вона.