Майже половина українців віком 15-19 років вживає алкоголь - ВООЗ

Один питущий українець у середньому в 2016 році вживав 13,8 літрів чистого алкоголю.

Станом на 2016 рік 45% українців віком 15-19 років вживають алкоголь. При цьому серед хлопців таких 53%, а серед дівчат – майже 37%.

Для порівняння – в усьому світі алкоголь вживають 27% людей віком 15-19 років, йдеться у новому дослідженні ВООЗ, передає "УП.Життя".

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На одного українця віком від 15 років у 2016 році припадало 8,6 літрів чистого алкоголю. Це на 5,7 літрів менше, ніж у 2010 році.

При цьому один питущий українець у середньому в 2016 році вживав 13,8 літрів чистого алкоголю.

Цікаво, що лише 12,7% українців по життю не п'ють алкоголь. Чоловіків серед них – майже 10%, жінок – 15%.

Раніше повідомлялося, що щороку у світі внаслідок вживання алкоголю помирає близько 3 млн осіб – це більше, ніж від СНІДу, насильства і дорожньо-транспортних подій разом узятих.