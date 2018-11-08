Супрун розповіла, чи можна вживати молочні продукти при непереносимості лактози

На сьогодні близько 75% дорослого населення мають знижену здатність перетравлювати лактозу в дорослому віці.

Молоко та молочні продукти - це те, що є в нашому раціоні від народження, це досить звична для нас їжа. Водночас існує багато міфів та тверджень щодо користі та шкоди молока, і в цілому щодо його природності для організму людини.

Про це у Facebook написала в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

Деякі дослідження вказують, що корисна мутація, яка дала нам можливість без проблем споживати молоко, відбулась, з точки зору еволюції, відносно нещодавно - приблизно в період одомашнення корів та кіз. З того часу молоко стало важливою складовою раціону - як хороше джерело поживних речовин, кальцію та вітаміну D.

"Молоко містить молочний цукор - лактозу, і для її розщеплення та подальшого засвоєння необхідно виробляти фермент лактазу. Цей фермент розщеплює дисахарид на моноцукри, які всмоктуються в кишківнику та засвоюються нашим організмом. Якщо така схема в організмі не спрацьовує - цукор не всмоктується і дістається мікроорганізмам нашої мікробіоти. Вони споживають лактозу та утворюють велику кількість газів, що є класичним симптомом при непереносимості лактози", - розповіла Супрун.

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Вироблення лактази відбувається у всіх ссавців у ранньому віці, водночас її активність з віком часто знижується. Тому “сприйняття” молока та молочних продуктів відбувається у всіх людей по-різному.

На сьогодні близько 75% дорослого населення мають знижену здатність перетравлювати лактозу в дорослому віці. Картина також різниться і глобально - лактозне несприйняття характерне для більш ніж 90% жителів північноамериканського континенту та Китаю, а на півночі Європи - люди перетравлюють її найкраще.

Якщо ж ви маєте проблеми з засвоєнням лактози, експерти радять надавати перевагу молочним продуктам без лактози (продукти майже не відрізнити на смак, втім безлактозні можуть бути трохи дорожчі), а також споживати мало молочних продуктів, проте регулярно.

В дослідженні Американського національного інституту здоров‘я вказано, що якщо вживати за один прийом їжі не більше 12 г лактози (приблизно 1 чашка молока, або 2 чашки йогурту), то симптоми лактозної недостатності будуть мінімальні, чи не спостерігатимуться.

В деяких дослідженнях вказано, що якщо є непереносимість лактози, існує сенс в помірних кількостях, але часто вживати кисломолочні продукти, що містять живі лактобацили та біфідобактерії. Адже саме вони здатні переробляти лактозу із найменшим газоутворенням.

Людям, що не мають проблем з непереносимістю лактози, все одно варто пам’ятати, що слід дотримуватися помірності при споживанні продуктів з молока, особливо, з високою жирністю.

Існують різні рекомендації щодо вживання молочних продуктів. Світові організації в галузі харчування рекомендують вживання 2-3 порцій молочних продуктів в день (одна порція, в даному випадку, прирівнюється до приблизно склянки рідкого продукту, або 40 г - для твердого сиру).

"Молочні продукти можна і треба вживати, але вони не мають бути основою раціону. Якщо ви відчуваєте дискомфорт після вживання таких продуктів - проконсультуйтесь зі своїм лікарем", - підсумувала Супрун.

Нагадаємо, раніше Уляна Супрун пояснила українцям, чому не варто відмовлятися від вуглеводів.