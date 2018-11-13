Допомагає схуднути та захищає від діабету: Супрун назвала надзвичайно корисний продукт

В одній порції готових бобів міститься близько 115-125 калорій та близько 10 грамів білків.

Люди, що регулярно вживають бобові, мають на третину нижчі ризики появи діабету 2-го типу.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в.о. глави МОЗ Уляна Супрун. Науковці з'ясували, що вживання сочевиці мінімум три рази на тиждень має найбільш високий показник у запобіганні діабету.

Тож Супрун пояснила, чому варто регулярно вживати бобові:

- це - хороше джерело поживних речовин, білків, клітковини та амінокислот; у бобових є калій, магній, фолієва кислота, а також клітковина. В одній порції готових бобів (приблизно половина чашки) міститься близько 115-125 калорій та близько 10 грамів білків;

Читайте такожСупрун розповіла, чи можна вживати молочні продукти при непереносимості лактози

- сприяють зниженню ваги - в одному з досліджень було виявлено, що споживання 1 чашки бобових на день протягом 3-х місяців допомагає знизити вагу та зменшити об‘єм талії, нормалізувати рівень цукру в крові та знизити рівень холестерину;

- допомагають нормалізувати тиск - бобові в щоденному раціоні суттєво сприяють зниженню тиску;

- допомагають контролювати рівень холестерину - бобові містять велику кількість клітковини, особливо — в‘язкої розчинної клітковини, що має здатність зв‘язувати молекули, пов’язані з холестерином.

"Якщо ви до цього не споживали багато бобових — варто збільшувати їхню кількість в раціоні поступово. Через високий вміст клітковини вони здатні викликати здуття та часом біль в животі", - додала в.о. глави МОЗ.